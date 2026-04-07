Ефимов: Новый бизнес-центр построят возле станции метро «Давыдково»
Многофункциональный бизнес-центр площадью более 130 тысяч «квадратов» появится в Можайском районе Москвы. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В столице активно развивается деловая инфраструктура в разных округах, что дает возможность жителям работать рядом с домом. Новый административно-деловой объект в Можайском районе строят на Верейской улице вблизи станции метро “Давыдково”. Он будет площадью 130,8 тысячи квадратных метров, состоять из трех корпусов, которые объединит двухэтажный стилобат и многоуровневая подземная парковка. Совокупная площадь офисных пространств бизнес-центра превысит 75 тысяч квадратных метров. Завершить строительство объекта планируют в 2028 году. Благодаря появлению нового делового центра в районе появится около семи тысяч новых рабочих мест», – подчеркнул вице-мэр Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Большинство офисов, площадью от 60 до 50 тысяч квадратных метров, будут находиться в 38-этажной и 20-этажной башнях.
Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, также будет построена инфраструктура для жителей района, в частности, общественно-спортивный объект с бассейном, помещениями для групповых тренировок и тренажерным залом площадью порядка 5600 квадратных метров, кафе, ресторан, магазины и МФЦ «Мои документы».
При облицовке здания будут использованы навесные керамические панели, ламели, стемалит и витражное остекление. Наклонное тонированное остекление позволит обеспечить приватность и защитить помещения от перегрева, добавили в пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы.
Также рабочие облицуют гранитом тротуары и проездные пути, благоустроят и озеленят прилегающую территорию. В качестве застройщика выступает компания MR.
