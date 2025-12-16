Ефимов: Новый бизнес-центр на 2500 рабочих мест построят в районе Левобережный

Бизнес-центр с общественной инфраструктурой и большим паркингом возведут на Ленинградском шоссе (район Левобережный, САО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и трех подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров отведут под офисные помещения. Благодаря этому в районе Левобережный появится около 2,5 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Бизнес-центр станет достопримечательностью района, поблизости расположено Химкинское водохранилище. Его выполнят в форме кристалла, украшенного архитектурной подсветкой.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на первом этаже расположатся ресторан и торговые площади, кроме того, резиденты смогут воспользоваться общественным пространством с террасой площадью порядка 1100 квадратных метров, состоящим из зоны активного отдыха, диалог-пространства и обеденной зоны.

Проектом предусмотрены 11 скоростных лифтов. Между третьим и четвертым этажами будет находиться пространство для инженерных коммуникаций.

На парковке смогут разместиться 283 автомобиля и порядка 36 мотоциклов. Также здесь предусмотрены индивидуальные кладовые и автомойка.

