Ефимов: Новый бизнес-центр на 2500 рабочих мест построят в районе Левобережный
Бизнес-центр с общественной инфраструктурой и большим паркингом возведут на Ленинградском шоссе (район Левобережный, САО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Здание общей площадью более 51 тысячи квадратных метров будет состоять из 29 надземных и трех подземных этажей. Из них около 23 тысяч квадратных метров отведут под офисные помещения. Благодаря этому в районе Левобережный появится около 2,5 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Бизнес-центр станет достопримечательностью района, поблизости расположено Химкинское водохранилище. Его выполнят в форме кристалла, украшенного архитектурной подсветкой.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на первом этаже расположатся ресторан и торговые площади, кроме того, резиденты смогут воспользоваться общественным пространством с террасой площадью порядка 1100 квадратных метров, состоящим из зоны активного отдыха, диалог-пространства и обеденной зоны.
Проектом предусмотрены 11 скоростных лифтов. Между третьим и четвертым этажами будет находиться пространство для инженерных коммуникаций.
На парковке смогут разместиться 283 автомобиля и порядка 36 мотоциклов. Также здесь предусмотрены индивидуальные кладовые и автомойка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол опроверг данные об участии россиян в конфликте Камбоджи и Таиланда
- Над российскими регионами сбили 83 дрона ВСУ
- В Донецке женщина пострадала из-за атаки БПЛА
- Суд первой инстанции отказал Полине Лурье во взыскании убытков с Ларисы Долиной
- Зеленский отказался выводить войска из Донбасса после переговоров с США
- Правозащитник: Тысячи россиянок оказались в рабстве в Юго-Восточной Азии
- В ВОЗ назвали гонконгский грипп доминирующим штаммом в России
- МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Напсо
- «Роскосмос»: Байконур будет готов к первому пуску к концу зимы 2026 года
- В Бразилии из-за ветра упала копия статуи Свободы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru