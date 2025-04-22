Ефимов: Новый административно-деловой комплекс построят по программе КРТ в Кунцеве

В рамках программы комплексного развития территорий реорганизуют участок на Молдавской улице, проект решения опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современное деловое пространство создадут на западе столицы по программе КРТ. Оно появится в рамках реорганизации участка площадью 3,16 гектара. Инвестиции в проект составят 35,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,2 миллиарда рублей. Благодаря реализации проекта в Кунцеве появится свыше 2,3 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Район отличается сложившейся социальной и общественной инфраструктурой. Поблизости находится станция метро «Кунцевская».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участке построят административно-деловой комплекс площадью 81 тысяча квадратных метров. Здесь разместятся офисные помещения, аптеки, фитнес-центры, отделения банков, рестораны, кафе и магазины. Кроме того, строители проложат дороги и благоустроят прилегающую территорию.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

