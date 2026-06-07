Ефимов: Новые технологии позволяют увеличить срок службы дорог в Москве на 30%

В столице активно осваивают передовые решения для дорожного строительства — они помогают быстрее укладывать асфальт, дольше сохранять качество покрытия и эффективнее задействовать рабочую силу. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Применение современных разработок даёт эффект не только на этапе возведения дорог, но и в дальнейшей эксплуатации объектов.

«Развитие транспортного каркаса остается одним из приоритетов столицы. При этом важно, чтобы городская инфраструктура не только отвечала современным стандартам, но и служила жителям максимально долго. Например, в Москве при строительстве дорог используют перегружатели асфальтобетонной смеси. Эти устройства перемещают горячую смесь из самосвала прямо в асфальтоукладчик, устраняя температурные и фракционные перепады. Один перегружатель обслуживает 2–4 самосвала, сокращая количество транспорта на площадке и делая процесс укладки непрерывным», - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Он уточнил, что в результате строительство идёт оперативнее, а покрытие получается более надёжным: уменьшается вероятность появления трещин и колеи, а долговечность полотна вырастает примерно на треть.

Кроме того, в Москве тестируют асфальтобетонные смеси с модифицирующими добавками. Как сообщили в Департаменте градостроительной политики, эксперимент стартовал на участке четырёхполосного путепровода, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд на северо‑востоке города. Ожидается, что новые составы помогут бороться с колееобразованием на загруженных трассах и продлят срок между ремонтами примерно на 30%. Лабораторные проверки образцов подтвердили, что материал отвечает всем установленным техническим стандартам.

Ещё одно техническое решение — механизированный монтаж ограждений типа «Нью‑Джерси». Готовые элементы устанавливают с помощью специальной техники. Такой подход втрое снижает потребность в ручном труде и гарантирует стабильное качество работ: если вручную за день удаётся смонтировать порядка 150 метров ограждений, то с применением спецтехники — до 450 метров.

Каждый год в городе вводят в эксплуатацию в среднем 100 километров новых дорог. В планах до 2029 года — возвести 47 искусственных дорожных сооружений, включая мосты, тоннели и эстакады; это существенно повысит транспортную связанность городских районов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в районе Крюково удалось построить и обновить почти три километра дорог.

