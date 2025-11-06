Ефимов: Новые производственные объекты построят по проекту КРТ в районе Гольяново
Производственную инфраструктуру на площади свыше пяти гектаров построят по проекту комплексного развития КРТ на востоке Москвы (район Гольяново). Проект опубликован на портале mos.ru, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Столица продолжает системную работу по преобразованию бывших промзон в современные городские кварталы, в том числе по программе комплексного развития территорий. При этом реорганизация участков предусматривает не только строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, но и создание новых производств. Один из таких проектов планируется реализовать в бывшей промзоне “Калошино”. На земельном участке 5,32 гектара возведут здания площадью около 79,8 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться высокотехнологичные производства. Реализация проекта позволит создать почти 800 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Реорганизуемый участок находится в Черницынском проезде. Поблизости находятся станция метро «Щелковская», МКАД и Щелковское шоссе.
Развитие современной промышленной инфраструктуры ведется по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Ожидается, что объем промышленных площадей в столице к 2030 году увеличится с 12 до 25 млн квадратных метров. Это создаст условия для формирования новых точек роста для бизнеса и устойчивого развития экономики.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заявил, что в 2025 году проработан и опубликован уже третий проект КРТ в районе Гольяново. Редевелопмент коснется земельных участков суммарной площадью 18,33 га, общая площадь будущих объектов недвижимости достигнет порядка 377 тысяч «квадратов», в том числе строители возведут жилье по программе реновации. Также ведется разработка градостроительных решений по двум участкам промзоны «Калошино», добавил он.
Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
