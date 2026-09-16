Ефимов: Новые квартиры по реновации получили жители более 1,3 тысячи старых домов

Программа реновации в Москве активно реализуется: договоры на новые квартиры оформили жители 1306 старых домов — это свыше 221,6 тысячи горожан. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Первые дома, в которых все жители завершили оформление документов на квартиры в современных жилых комплексах по программе реновации, появились в сентябре 2018 года. Ими стали пятиэтажки на улице Константина Федина в Северном Измайлове, с которых началось переселение по программе реновации. Сейчас комфортное жилье в новостройках получили уже 100 процентов москвичей из 1306 домов во всех округах столицы – свыше 221,6 тысячи человек. Больше всего таких зданий за девять лет появилось на востоке столицы – 234 дома. В них проживали почти 38,3 тысячи горожан», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



На юго‑востоке полностью завершили оформление документов участники переселения из 198 зданий (более 37,7 тысячи москвичей), на западе — жители 155 домов (свыше 25,7 тысячи человек).



Динамика переселения остаётся высокой: с начала 2026 года документы для переезда оформили обитатели 183 домов — это почти на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.



По данным министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьёвой, лидером по числу домов, где все жители заключили договоры на новое жильё, стал район Люблино: здесь правообладателями квартир стали более 11,7 тысячи человек из 58 зданий.



Все сведения о программе реновации доступны на портале mos.ru. Там можно подробнее узнать о домах и квартирах, участвующих в проекте.



Программа была утверждена в августе 2017 года и охватывает порядка миллиона москвичей. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу вдвое нарастить темпы её реализации. Он также рассказал, что в августе в столице открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.

