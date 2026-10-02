Ефимов: Новые квартиры по реновации получили почти 3600 жителей Коптева

Жители 21 расселяемого по программе реновации дома завершили оформление документов на новые квартиры в районе Коптево (САО). При этом полностью расселены 15 зданий, заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Первыми осенью 2022 года завершили оформление документов на новое жилье в районе Коптево москвичи из пятиэтажки в 3-м Михалковском переулке. Сейчас число домов, все жители которых получили комфортные квартиры в современных жилых комплексах, выросло до 21, в том числе из 19 старых зданий участники программы уже полностью переселились, еще из двух – переезжают. Всего в этих домах проживали почти 3,6 тысячи человек – более 15 процентов горожан, которые станут новоселами в рамках действующей программы реновации в районе», – добавил Ефимов.

Чем быстрее жители старых домов завершают оформление документов и переезд, тем быстрее город приступает к демонтажу зданий для последующего строительства новых жилых комплексов и инфраструктуры. Так, столица увеличивает темпы переселения и создает более удобную городскую среду.

По словам министра столичного правительства, главы департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, во втором квартале 2026 года полностью подписали договоры на новые квартиры жители четырех домов, в третьем — еще десяти. «Жители еще 12 домов продолжают осматривать квартиры, предложенные городом, и оформлять документы», – отметила она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Он также рассказал, как проходит программа реновации в Рязанском районе.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

