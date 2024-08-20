Ефимов: Новые корпуса онкологической больницы № 62 готовы более чем на 60%

Строительство операционно-реанимационного и амбулаторно-стационарного корпусов Московской городской онкологической больницы №62 планируется закончить в 2025 году на территории Инновационного центра «Сколково» в международном медицинском кластере. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Уникальный медицинский объект состоит из двух корпусов: амбулаторно-стационарного и операционно-реанимационного. Они позволят обеспечить все виды онкологической помощи жителям столицы. На площадке уже закончены монолитные и кровельные работы, выполняется устройство фасада на операционно-реанимационном корпусе. Готовность объекта составляет более чем 60 процентов. Завершить строительство планируется в следующем году», – отметил вице-мэр.

Двери для пациентов откроют центр опухолей костей и мягких тканей, а также центр амбулаторной онкологической помощи, находящиеся в амбулаторно-стационарном корпусе. Здесь появятся отделения эндоскопической, функциональной и лучевой диагностики, а также учебные аудитории, кабинет трансфузиологии и дневной стационар химиотерапии. В центре лекарственной терапии будет размещено передовое медицинское оборудование, в частности, четыре аппарата КТ и два аппарата МРТ.

Кроме того, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также большое количество современных операционных разместятся в операционно-реанимационном корпусе. Также здесь будут находиться лаборатории онкоцитологии, онкогенетики и патоморфологии, аптека и стационар кратковременного пребывания.

По словам руководителя столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, сейчас строители возводят надземный переход между корпусами, выполняют отделку помещений и монтаж внутренних инженерных сетей.

