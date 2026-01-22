Ефимов: Новые дороги появятся у станций «Бульвар Рокоссовского» и «Локомотив» МЦК

В Москве в районах Богородское и Преображенское Восточного административного округа реализуется крупный инфраструктурный проект по строительству новой и реконструкции существующей улично-дорожной сети для обслуживания станций Московского центрального кольца «Бульвар Рокоссовского» и «Локомотив». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Общая протяженность будущей улично-дорожной сети составит более трех километров. Работы проведут в несколько этапов. Так, предстоит продлить Окружной проезд от станции «Локомотив» МЦК до Проектируемого проезда №7927 со строительством эстакады с последующим выходом в 6-й проезд Подбельского и на Тюменскую улицу», – рассказал заместитель мэра.



По его словам, реконструкция затронет и участок Проектируемого проезда №7927 до Открытого шоссе и участок Окружного проезда от Щелковского шоссе до электродепо «Черкизово». Ефимов добавил, что работы планируется завершить в 2028 году.



Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что в рамках проекта запланировано строительство здания конечной станции и отстойно-разворотной площадки для городского транспорта на пересечении 5-го и 6-го проездов Подбельского.



Реализация проекта улучшит транспортную ситуацию в районах Богородское и Преображенское, а также обеспечит комфортный доступ к станциям МЦК «Бульвар Рокоссовского» и «Локомотив».

