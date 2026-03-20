Ефимов: Новые дома построят по проекту КРТ в районе Хорошево-Мневники

Современные новостройки возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Проект размещен на портале mos.ru, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту комплексного развития территорий планируется реорганизовать два участка общей площадью 0,78 гектара. Они расположены рядом со станцией “Народное Ополчение” Большой кольцевой линии метро. На участках построят более 44 тысяч квадратных метров домов для реализации программы реновации. На первых этажах за счет размещения торговых точек, сервисных служб и других востребованных жителями объектов будет создано около 60 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Новые дома расположатся на проспекте Маршала Жукова, улицах Мневники и Демьяна Бедного. Сейчас здесь находятся здания, которые подлежат сносу по программе реновации ветхого жилья.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики Москвы, дома будут построены на участке площадью 0,56 га между улицей Мневники и проспектом Маршала Жукова и на участке площадью 0,22 га на улице Демьяна Бедного. Общая площадь квартир превысит 27 тысяч квадратных метров, в них переедут около тысячи москвичей. Строители также выполнят благоустройство и озеленение прилегающей территории, построят новые дороги. Работы будут выполнены в течение шести лет.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решения о реорганизации земельных участков площадью 7,89 га в районах Орехово-Борисово Северное, Молжаниновский и Очаково-Матвеевское.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

