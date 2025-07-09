Ефимов: Новые дома по программе реновации в рамках КРТ построят в 23 районах Москвы

По программе реновации ветхого жилья в Москве возведут свыше 1,8 млн «квадратов» жилья в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), проработанных в апреле-июне текущего года. Проекты размещены на официальном сайте московского правительства, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С апреля по июнь 2025 года на официальном сайте правительства Москвы опубликовано 47 проектов решений о комплексном развитии территорий. Они предусматривают строительство в общей сложности свыше 5,7 млн квадратных метров недвижимости различного назначения. В том числе на 23 из 47 площадок планируется построить жилые дома общей площадью 1,8 млн квадратных метров для реализации программы реновации. Кроме того, 27 проектов направлены на формирование востребованной инфраструктуры в шаговой доступности. В рамках их реализации планируется возвести свыше 1,5 млн квадратных метров недвижимости общественно-делового и социального назначения, а также 257 тысяч квадратных метров объектов промышленно-производственной инфраструктуры. Все это позволит создать в Москве еще около 28 тысяч новых рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Проекты реализуют на неэффективно используемых участках и на территории бывших промзон суммарной площадью более 378 га в 39 столичных районах. Редевелопмент позволит превратить их в привлекательные и комфортные пространства с доступной и качественной инфраструктурой.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, в Москве появятся свыше 20 площадок для возведения домов по программе реновации. Больше всего жилья (от 100 тысяч квадратных метров на каждом участке) построят в таких районах, как Капотня, Коптево, Западное Дегунино, Ново-Переделкино, Солнцево, Новогиреево и Гольяново. В частности, в Гольянове, где возведут более 218,5 тысячи квадратных метров нового жилья, улучшат жилищные условия свыше 4000 москвичей. Вскоре в этот район придет и долгожданное метро, пообещал Овчинский.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о пятилетии программы КРТ в Москве. Сегодня в столице по поручению градоначальника реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

