Ефимов: Новые дома по программе реновации построят в рамках 54 проектов КРТ

Новые ЖК в рамках программы реновации ветхого жилья появятся по 54 проектам комплексного развития территорий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице на данный момент активно реализуют 112 проектов комплексного развития территорий. Из них 54 проекта КРТ предусматривают строительство жилья для целей программы реновации. Общая площадь новостроек составит около 4,4 миллиона квадратных метров. На первых этажах разместят магазины, кафе, центры бытового обслуживания и другие предприятия малого бизнеса. Наряду с жильем появится вся необходимая инфраструктура. В результате город получит около 100 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Новое жилье построят в 46 московских районах девяти административных округов.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского города Москвы Максим Гаман, одним из лидеров по этому показателю стал ЮЗАО. Здесь возведут 834,7 тысячи «квадратов» жилых домов и более 41 тысячи квадратных метров общественно деловых объектов, в частности, детсадов и школ. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Новостройки появляются не только на месте снесенных зданий и на специально подобранных территориях, но и на реорганизуемых участках в рамках программы КРТ.

По словам министра столичного правительства, главы столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, площадь квартир в новых домах составит около 2,6 млн квадратных метров, ключи от новых квартир получат порядка 95 тысяч горожан. Все квартиры будут оснащены необходимым оборудованием, в них также появится готовая улучшенная отделка.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

