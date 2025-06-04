Ефимов: Новые дома по программе реновации построят по проекту КРТ в Капотне

По программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три земельных участка в ЮВАО Москвы, проект опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Три площадки, подлежащие реорганизации, находятся в Капотне и входят в один проект комплексного развития территорий. Общая площадь участков, расположенных недалеко от МКАД в районе с хорошо развитой социальной и сопутствующей инфраструктурой, составляет 2,89 гектара. На каждой отведенной под редевелопмент территории возведут жилые дома для реализации программы реновации площадью около 100 тысяч квадратных метров. На первых нежилых этажах в новостройках смогут открыться магазины, аптеки, кафе, службы быта. Таким образом, реализация проекта позволит создать еще и около 200 рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Проект реализуют в живописной местности поблизости от Москвы реки. Рядом находится природный заказник «Берег реки Москвы в Капотне» с оборудованными променадами и зонами отдыха.



Суммарная площадью новых квартир составит около 61 тысячи «квадратов», новое жилье получат порядка 2200 москвичей, заявил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Во дворах появятся спортивные и детские площадки с безопасным покрытием, также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Овчинский подчеркнул, что горожане не только улучшат жилищные условия, но и получат комфортную городскую среду.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

