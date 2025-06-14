Ефимов: Новые дома по программе реновации и скалодром построят в Новогирееве

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько земельных участков близ Большого Перовского пруда (район Новогиреево, ВАО), проект опубликован на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Восточном административном округе столицы проведут редевелопмент еще трех участков, входящих в один проект КРТ. Их общая площадь составляет 12,7 гектара. В течение семи лет здесь планируется возвести многоквартирные дома для реализации программы реновации общей площадью 162,7 тысячи квадратных метров. На первых этажах разместят предприятия торговли, общественного питания, а также службы быта и сервиса. Рядом с домами построят объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры. Все это позволит создать более двух тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Участки находятся на Утренней и Кусковской улицах. Поблизости расположены кафе, аптеки, магазины, Московский театр иллюзии, медучреждения и три школы, а также благоустроенные скверы и парки и станция Кусково МЦД-4.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, суммарная площадь квартир в новых домах составит порядка 92 тысяч «квадратов», ключи от нового жилья получат 3300 москвичей. Кроме того, на территории появятся отдельные паркинги на 700 машино-мест. Поблизости построят досуговый центр и общественный центр со скалодромом. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Ранее московский мэр Сергей Собянин рассказал, что территорию вблизи станции метро «Фонвизинская» реорганизуют по программе КРТ.

Сегодня в столице по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

Градоначальник поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации.

