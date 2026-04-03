Ефимов: Новые дома и многофункциональный центр построят по проекту КРТ в СВАО

Реорганизацию двух земельных участков проведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Лосиноостровском и Бабушкинском районах (СВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На северо-востоке Москвы предстоит реорганизовать два участка общей площадью 1,72 гектара в рамках подготовленного городом проекта КРТ. Суммарно на них планируется построить более 36 тысяч квадратных метров недвижимости. В частности, на участке в 0,46 гектара рядом со станцией метро “Бабушкинская” возведут дома для программы реновации общей площадью свыше 16 тысяч квадратных метров. А на территории в 1,26 гектара рядом с платформой Лосиноостровская построят два многофункциональных центра общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров и проведут благоустройство. В результате будет создано свыше 500 рабочих мест», — отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Участки расположены в Анадырском проезде рядом с платформой Лосиноостровская и на улице Менжинского поблизости от станции метро «Бабушкинская», пояснили в пресс-службе столичного Градостроительного комплекса.

Площадь квартир на улице Менжинского составит порядка 10 тысяч квадратных метров, а новое жилье получат примерно 300 человек, сообщили в Департаменте градостроительной политики Москвы. Кроме того, районный центр в Анадырском проезде площадью около 14 тысяч квадратных метров передадут городу. Здесь же появится новый торговый комплекс, площадь которого превысит 5700 квадратных метров. Также рабочие выполнят благоустройство территории, а на реализацию проектов отведено шесть лет.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

