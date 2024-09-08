Ефимов: Новую станцию «Потапово» построили менее чем за три года

Станцию «Потапово» Сокольнической линии Московского метрополитена, которую открыл мэр Москвы Сергей Собянин 5 сентября 2024 года, построили менее чем за три года — ее возведение началось в 2021 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Наземная станция “Потапово” – 27-я на Сокольнической линии метро. Она размещена в ТиНАО в створе автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Станцию построили менее чем за три года. При строительстве применили принципиально новую технологию: “Потапово” – первая в Москве наземная отапливаемая станция. Было устроено более 230 установок приточной и вытяжной вентиляции, за счет чего увеличена подача теплого воздуха. Все габаритное оборудование по проекту разместили на крыше станционного комплекса», – отметил вице-мэр.



Ввод станции в эксплуатацию помог получить удобные транспортные маршруты более чем 200 тысячам жителей Коммунарки и прилегающих районов, в пешей доступности метро появилось у 50 тысяч жителей столицы. Теперь москвичи могут экономить в пути до 40 минут.



Всего за последние десять лет на линии появились восемь новых станций — три наземных и пять надземных. Как заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов, с 2014 года была проделана колоссальная работа. При этом продолжается возведение электродепо «Столбово» для обслуживания Троицкой и Сокольнической линий.

