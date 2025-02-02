Ефимов: Новую школу построят на Ленинградском шоссе в рамках МаИП

Новая школа появится в Молжаниновском районе (САО) на земельном участке, выделенном городом на Ленинградском шоссе. Образовательное учреждение будет построено в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На севере столицы на участке площадью 141 гектар возводится крупный квартал “Молжаниново”. Там планируется построить около одного миллиона квадратных метров жилья, восемь детских садов, четыре школы, объекты коммерческой инфраструктуры. Кроме того, создадут общественные пространства и благоустроенные рекреационные зоны. Для строительства школы на 1575 мест инвестору без проведения торгов выделен земельный участок в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», – отметил вице-мэр.

Земельные участки для реализации МаИП предоставляется городом в аренду на пятилетний срок. Статус МаИП могут получить спортивные, транспортные и образовательные объекты, медучреждения, инновационные центры, производственные комплексы и так далее. Их реализация дает возможность создать в столице новые рабочие места и современную инфраструктуру.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что новую школу построят поблизости от станции МЦД Новоподрезково на участке земли площадью около 4,7 га. Образовательное учреждение будет состоять из функциональных блоков для младших и старших классов. Лабораторно-исследовательские комплексы и специализированные учебные кабинеты будут оснащены передовым оборудованием.

В качестве застройщика выступает группа «Самолет», с ней заключили договор аренды на пять лет. По словам управляющего директора «Самолет Московский регион» Арцрун Геворкян заявил, что, кроме учебных кабинетов, в школе проектом предусмотрены помещения изучения технологий и рекреации, медиатека, два универсальных спортзала со вспомогательными помещениями, обеденный зал, а также два многофункциональных многосветных пространства с функцией актового зала.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что с 2022 года городом было предоставлено для реализации МаИП около 700 га земли без проведения торгов.

