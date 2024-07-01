Ефимов: Новую гостиницу по программе КРТ построят на севере Москвы

Столичные власти выставили на торги право на реорганизацию неэффективно используемого земельного участка площадью порядка 2 га на Дмитровском шоссе, близ метро «Верхние Лихоборы» (САО). Проектом предусмотрено строительство общественно-деловых объектов, в частности, гостиницы на 250 номеров. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Программа комплексного развития территорий способствует улучшению туристической привлекательности столицы. Проекты включают в себя возведение центров деловой активности, спортивных кластеров, а также объектов инфраструктуры гостеприимства. Сейчас на торги выставлено право на редевелопмент территории площадью почти два гектара в Бескудниковском районе. Инвестор сможет построить здесь гостиницу на 250 номеров площадью 27,4 тысячи квадратных метров и другие общественно-деловые объекты. В результате реализации проекта появится около 4,6 тысячи рабочих мест», – заявил вице-мэр.

Поблизости, помимо метро «Верхние Лихоборы», находятся Дмитровское шоссе и Московский скоростной диаметр. Сейчас на участке расположены устаревшие объекты, в том числе, автосервис, автомойка и АЗС.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в результате реорганизации будет построено порядка 160 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости: торговых и спортивных комплексов, отделений банков, бизнес-центры, кафе и ресторанов.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 8 июля, сами торги пройдут 16 июля. Принять в них участие смогут все желающие, соответствующие предъявляемым критериям.

В свою очередь первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя столичного Комитета по туризму Евгения Козлова, сегодня в Москве работает порядка 2000 гостиниц, их число по-прежнему растет. Программа комплексного развития территорий (КРТ) позволяет строить гостиницы в составе общественно-деловых кластеров. Это дает возможность увеличить инвестиционную привлекательность проектов, подчеркнул он.

