Ефимов: Новую дорогу построят к станции МЦД-4 «Кокошкино»

Строители приступили к возведению новой автодороги в Новой Москве. Ее ввод в эксплуатацию обеспечит удобный подъезд к станции МЦД-4 и железной дороги Киевского направления «Кокошкино». Также из прилегающих жилых районов появится выезд на Зайцевское шоссе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Сейчас ведется подготовка территории к строительству. Дорога подойдет к станции со стороны 1-й Октябрьской улицы. Она протянется от пересечения Зайцевского шоссе с улицей Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада, и вдоль железной дороги до Сентябрьской улицы. Общая протяженность составит около двух с половиной километров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году», — отметил вице-мэр.



Строители реконструируют уже имеющиеся улицы и построят дорогу с двумя-тремя полосами движения. Также здесь появятся ливневая канализация, наземные пешеходные переходы и тротуары.



Также дорожные рабочие займутся устройством наружного освещения на этапе строительно-монтажных работ, установкой автоматической системы управления дорожным движением, и реконструкцией действующего светофора на пересечении Зайцевского шоссе и улицы Горького. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.



По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в роли подрядчика выступает ООО «Современные технологии дорожного строительства, а государственным заказчиком является ГКУ города Москвы «Москворечье».



С того момента, как ТиНАО стали частью Москвы, в двух округах было построено 390 км автодорог. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новая дорога будет проходить в объезд дачного поселка и сократит время пути до станции «Кокошкино» на 25%. Кроме того, еще более 100 км дорог будет введено в эксплуатацию в Новой Москве до конца 2026 года.

