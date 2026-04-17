Ефимов: Новостройка на юго-востоке Москвы готова к заселению по реновации
На юго-востоке Москвы готова новостройка, в которую переселят жителей по столичной программе реновации. О деталях рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Рязанском районе 284 жителя приступят к осмотру квартир в новостройке по программе реновации по адресу: улица Михайлова, дом 15. Город предоставляет им равнозначное современное жилье с готовой улучшенной отделкой. Москвичи смогут переехать в новые квартиры, не тратя время на дополнительный ремонт», - отметил он.
Речь идет о 161 квартире, на первых этажах здания откроются необходимые жителям заведения. Это уже третий ЖК, который передан под заселение в этом районе. Всего планируется расселить 72 дома, программа затронет 5,4 тысячи семей. Жителей ждет район с развитой инфраструктурой, доступны школы и детсады, магазины и необходимые сервисы. Также легко добраться до станций метрополитена. Переехать гражданам поможет специальный сервис «Помощь в переезде», желающие смогут получить транспорт и помощь грузчиков бесплатно.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что центр информирования для жителей заработает 20 апреля, можно будет записываться на осмотр квартир и оформлять документы.
Программа реновации функционирует в Москве с 2017 года, она затрагивает более пяти тысяч домов и почти миллион граждан. Ранее мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Столица остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья.
