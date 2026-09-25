Ефимов: Новое жилье в Метрогородке получили почти 2,6 тысячи москвичей

В рамках реализации программы реновации в московском районе Метрогородок за три года договора заключили около 2,6 тысячи москвичей. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Переселение по программе реновации в районе Метрогородок Восточного административного округа столицы началось в сентябре 2023 года. Предложения равнозначных квартир в новостройке на Открытом шоссе получили тогда жители 12 старых пятиэтажек. Позже к ним присоединились москвичи еще из одного дома», — сообщил он.

По его словам, в районе возвели четыре современных жилых комплекса, а число расселенных домов достигло 17. Новые квартиры в уже получили почти 2,6 тысячи горожан, добавил он.



Все новые кварталы района Метрогородок, которые сейчас заселяются, расположены на Открытом шоссе. Современные дома делают застройку более сбалансированной и комфортной. На первых этажах предусмотрены свободные площади, где могут открыться объекты социальной инфраструктуры, а рядом будут оборудованы игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в 2026-м к осмотру квартир приступило свыше 800 жителей района, а более 430 человек уже заключили договора о переезде. Всего в Метрогородке запланирован переезд для жителей 75 старых домов, уточнила она.



Полная информация о программе реновации представлена на портале mos.ru.



Она была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин потребовал нарастить темпы ее реализации в два раза. Он также сообщил о ходе работ в Рязанском районе.

