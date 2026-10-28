Ефимов: Новое жилье по реновации получили жители 217 старых домов в Москве

Программа реновации в Москве продолжает активно развиваться: за первые девять месяцев 2026 года москвичи из 217 старых домов завершили оформление документов на новые квартиры. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За девять месяцев 2026 года оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 217 старых домов, при этом 190 из них уже полностью расселены, жители 27 зданий еще находятся в процессе переезда. Всего в этих домах проживали более 39,7 тысячи человек. После переселения всех участников программы в новостройки на месте демонтированных старых домов появятся современные жилые комплексы с детскими и спортивными площадками. Дополнительное развитие получит и городская инфраструктура», – отметил Ефимов.

Особенно интенсивным процесс оформления документов был в третьем квартале: с июля по сентябрь стопроцентное расселение зафиксировали ещё в 90 домах. За первое полугодие аналогичный статус получили более 120 зданий.

По округам лидирует северо-восток столицы — там все жители 34 домов стали правообладателями новых квартир (более 6,1 тысячи человек). На востоке документы оформили участники программы из 31 дома (свыше 5,4 тысячи москвичей), на юго‑востоке — из 26 домов (почти 5,4 тысячи человек). Все новосёлы получили жильё с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы.

Напомним, программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она охватывает порядка миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу удвоить темпы реализации программы и лично пообщался с новосёлами в Новогирееве.

