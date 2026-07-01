Ефимов: Новое жилье по реновации получили свыше 24 тысяч жителей СВАО

Свыше 24,3 тысячи жителей 148 старых домов получили ключи от новых квартир в СВАО по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.



«Первыми новоселами по программе реновации на северо-востоке Москвы стали москвичи из пяти домов в Бабушкинском районе и Южном Медведкове. Город предложил им квартиры в современных жилых комплексах в июне 2018 года. Сейчас программа реализуется уже в 15 районах округа. Документы на комфортное жилье оформили свыше 24,3 тысячи человек из 148 домов старого фонда. Переселением в СВАО затронуто больше четверти всех включенных в программу объектов — 150 из 499. Новые квартиры здесь получат свыше 86,5 тысячи москвичей», — добавил Ефимов.



Более 6600 москвичей переехали в новые квартиры на северо-востоке столицы в 2025 году. В текущем году новое жилье получили свыше 2400 человек. В июне 2026 года поэтапный осмотр жилья начали порядка 1800 жителей 12 старых домов.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, больше всего жителей СВАО (свыше 3900 человек) переехали в новые дома в Бабушкинском районе. На втором месте по этому показателю Алтуфьевский район (около 3700 человек), замыкает тройку Лосиноостровский район (более 3400 человек). На нежилых первых этажах открываются городские организации, предприятия сферы услуг и магазины. Также рабочие благоустраивают и озеленяют прилегающую территорию.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что жители 18 старых домов переедут в новое жилье по реновации в районе Южное Тушино. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

