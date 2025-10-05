Ефимов: Новое жилье по программе реновации получили свыше 11,8 тысячи жителей СЗАО
Договоры на получение квартир в новых домах по программе реновации ветхого жилья получили свыше 11800 жителей СЗАО. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала переселения москвичей в новостройки по программе реновации правообладателями комфортного жилья на северо-западе столицы стали более 11,8 тысячи человек. Горожане получили квартиры в 21 жилом комплексе в шести районах округа. Всего в СЗАО планируется переселить в новостройки свыше 86 тысяч жителей из 432 старых зданий. Большинство расселенных домов демонтируют, а на освободившихся площадках город возводит новостройки для реализации программы реновации и создает сопутствующую инфраструктуру», — отметил вице-мэр.
Новые ЖК возводятся с учетом того, чтобы в них было удобно проживать маломобильным москвичам. Часть квартир специально оборудуют для таких горожан, а дворовая территория и общедомовое пространство представляют собой безбарьерную среду.
Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, более 3200 москвичей получили жилье в районе Северное Тушино, свыше 3100 горожан — в районе Хорошево-Мневники, а более 2000 жителей Москвы — в районе Покровское-Стрешнево. «Участники программы получили комфортные квартиры с готовым ремонтом и необходимым оборудованием», – отметила она.
В новых ЖК работают центры информирования, где можно оформить документы и получить всю необходимую информацию.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
