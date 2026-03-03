Ефимов: Новое жилье по проекту КРТ появится у метро «Сходненская»

Москва разработала проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Южное Тушино Северо-Западного административного округа в рамках поддержки программы реновации. Эта информация была размещена на официальном сайте правительства столицы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Южное Тушино в рамках проекта КРТ планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью 0,88 га. Один из них площадью 0,44 га станет стартовой площадкой для строительства двух многоквартирных домов для реализации программы реновации», — указал вице-мэр.

По его словам, общая площадь новых зданий достигнет 15,32 тысячи кв м, где первые этажи будут доступны для размещения предприятий малого и среднего бизнеса. Другой участок, также являющийся частью проекта КРТ, будет отведен под благоустройство.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, новостройки возведут в квартале расселяемых пятиэтажных домов, а жилое пространство превысит девять тысяч кв м. Строительство позволит обеспечить квартирами более 270 человек.

Территория, где будет построено новое жилье расположена неподалеку от станции метро «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии метро. Ее адрес — улица Аэродромная, вл12к2 (территория 2). В шаговой доступности имеются школы, детские сады, библиотека, медицинские центры, аптеки и магазины. Поблизости также несколько зеленых зон — Сходненский сквер, дубовая роща «Маяк» и бульвар Яна Райниса.



Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проекта, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

