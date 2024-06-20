Ефимов: новое жилье и соцобъекты появятся в Даниловском районе по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы неэффективно используемые земельные участки, расположенные во 2-м Кожуховском проезде (Даниловский район, ЮАО). Проект решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 29,24 га на юге столицы входят в один проект комплексного развития территорий. В рамках редевелопмента здесь планируется возвести более одного миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются почти в 315 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит восемь миллиардов рублей. По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», — заявил вице-мэр.

Поблизости от реорганизуемых участков находятся Симоновский причал, станции метро «Автозаводская», «Технопарк», «ЗИЛ», а также одноименная станция Московского центрального кольца.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, здесь возведут 569 тысяч «квадратов» общественно-деловых и социальных объектов, а также 525 тысяч квадратных метров жилья. В частности, будут построены школа на 1120 учащихся, два детсада (для 350 и для 200 юных москвичей), а также офисы, магазины, торгово-развлекательные комплексы, рестораны и кафе, отделения банков, автомастерские, автостоянки и площадки для занятий спортом.

Всего в столице по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

