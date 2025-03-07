Ефимов: Новое здание администрации построили в Филимонковском районе
Новое здание управы Филимонковского района построили в Новой Москве на средства Адресной инвестиционной программы Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Закон об административно-территориальной реформе ТиНАО приняли в 2024 году.
«В связи с изменениями в административно-территориальном делении ТиНАО появилась необходимость быстрого переустройства инфраструктуры органов местного самоуправления. Так, в деревне Середнево возвели здание для управы Филимонковского района. Объект общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров появился на улице Мешковский лес, рядом с магистральной автодорогой М-3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна. Это позволит обеспечить удобный доступ для жителей района», — отметил вице-мэр.
Трехэтажное здание построили по типовому проекту по принципу модульного домостроения в короткий срок. На первом этаже находятся зал для проведения совещаний и собраний, кабинеты для приема посетителей и гардероб, на втором и третьем этажах размещаются вспомогательные и офисные помещения.
Впоследствии будут построены административные центры для всех восьми созданных районов Новой Москвы.
Как отметил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, кроме управ, в новых зданиях разместятся социальные учреждения и офисы «Мои документы».
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