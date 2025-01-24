Ефимов: Новое пожарное депо построили на территории бывшей промзоны «ЗИЛ»
Новое пожарное депо, рассчитанное на четыре машино-места, появилось на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Общая площадь здания составила более 2,9 тысячи квадратных метров. Пожарное депо возвели по адресу: улица Тюфелева Роща, дом 3. Его построили в рамках программы “Безопасный город”. Для подготовки пожарных к различным ситуациям здесь оборудовали тренировочную башню со скалодромом», – уточнил он.
На объекте обустроили стоянку для техники, посты мойки и технического обслуживания. Помимо прочего в депо предусмотрены помещения для стирки спецодежды.
Как сообщил глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов, в административной части здания установили оконные проемы с большой площадью остекления. Также благоустроили территорию, прилегающую к депо.
Ожидается, что строительство нового пожарного депо в Даниловском районе ускорит прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия.
В Мосгосстройнадзоре в свою очередь подчеркнули, что весь строительный цикл здания проходил под контролем инспекторов комитета.
По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству строительства на ключевых инфраструктурных объектах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru