Ефимов: Новое офисное здание построили в районе Коммунарка

Строительство второй очереди офисного центра завершилось вблизи метро «Прокшино» на улице Старосаврасовской (район Коммунарка, ТиНАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Удобные выезды от объекта на Калужское и Киевское шоссе позволяют быстро добраться до аэропорта Внуково и центра города.

«В Коммунарке возвели общественно-деловое здание общей площадью 39 тысяч квадратных метров на территории бизнес-квартала “Прокшино”. В нем предусмотрены офисные и торговые пространства. Сам бизнес-квартал будет состоять из пяти корпусов разной этажности, объединенных общим стилобатом – городским торговым променадом, который связывает все здания воедино. После завершения строительства бизнес-квартала в районе появится 19 тысяч рабочих мест», – добавил Ефимов.

Террасы с ограждением общей площадью свыше 1000 квадратных метров появятся на третьем и верхнем этажах. Здесь можно отдыхать, устраивать корпоративные мероприятия и проводить встречи на свежем воздухе.

По словам представителей Департамента градостроительной политики Москвы, на первом этаже находятся сервисы, кафе и магазины, на втором разместились офисы класса А, а на подземном этаже расположился паркинг на 223 машино-места.

Инспекторы Мосгосстройнадзора провели 16 выездных проверок качества работ и материалов с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз.

Также рабочие благоустроили и озеленили территорию вокруг бизнес-центра, превратив ее в комфортное общественное пространство, а также место для активного отдыха. Здание построено с учетом принципов безбарьерной среды. Девелопером проекта выступила группа компаний «А101».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о последовательном развитии инфраструктуры ТиНАО после реформы административно-территориального деления.

