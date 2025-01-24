Ефимов: Новое экологичное производство построят в московском районе Некрасовка

Масштабный инвестпроект (МаИП) по возведению экологичного производства бытовых товаров реализуется близ промышленного парка «Руднево» (Некрасовка), заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Некрасовке появится современное предприятие, на котором планируют производить бытовые изделия. Для его строительства предоставили земельный участок по льготной ставке — один рубль в год. Площадь будущего комплекса составит 47 тысяч квадратных метров. Компания планирует вложить в этот масштабный инвестиционный проект около 3,5 миллиарда рублей. В результате для жителей столицы создадут 700 рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Новое предприятие будет производить товары по уходу за животными, а также для дома и сада.

Ожидается, что объем выпуска достигнет 15 млн единиц продукции ежегодно. Для реализации проекта Москва предоставила инвестору участок земли по льготной арендной ставке один рубль в год. Получить земельный участок в аренду на льготных условиях согласно распоряжению столичного мэра Сергея Собянина могут инвесторы, собирающиеся построить новый завод или модернизировать уже имеющееся предприятие в Москве. Эта мера поддержки предпринимателей доступна с марта 2022 года.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что реализация масштабных инвестпроектов создает условия для появления дополнительных рабочих мест на окраине города. Он также отметил, что новый завод в Некрасовке построят на земельном участке площадью 5 га на улице Маршала Еременко, за внешней границей Московской кольцевой автодороги (МКАД). Вместе с тем участок отличается хорошей транспортной доступностью, здесь имеются удобные выезды на МКАД и Московский скоростной диаметр.

Срок аренды участка составляет пять лет, за это время здесь должен быть построен завод.

Ранее Собянин заявил, что столичные власти с 2022 года предоставили предпринимателям порядка 700 га земельных участков для реализации МаИП без торгов.

