Ефимов: Новое деловое пространство появится по программе КРТ в Войковском районе
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) застройщик реорганизует земельный участок площадью 1.45 га в районе Войковский (САО), проект решения размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 миллионов рублей. В результате в Войковском районе будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Участок расположен рядом с улицей Космонавта Волкова, в непосредственной близости находятся станция метро «Войковская», а также станция Стрешнево МЦД-2. Сейчас территория занята устаревшими объектами.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на территории появится бизнес-центр с наземным паркингом общей площадью 68 тысяч «квадратов». Кроме того, строители проложат новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.
Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru