Ефимов: Новое деловое пространство появится по программе КРТ в Пресненском районе

Два земельных участка по программе КРТ реорганизуют в ЦАО Москвы, проект размещен на сайте столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 2,43 гектара по адресу: Шмитовский проезд, владения 32, 32А, входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Всего здесь запланировано строительство 200 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Вложения в проект составят 81,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 6,2 миллиарда рублей. В результате город получит 15,3 тысячи рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Поблизости находятся Третье транспортное кольцо и станция МЦД Тестовская. Территория отличается высокой транспортной доступностью.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на территории будет построен административно-деловой комплекс площадью 180 тысяч «квадратов» и многоуровневый паркинг площадью 20 тысяч квадратных метров. Кроме того, здесь появятся новые дороги, также рабочие благоустроят прилегающую территорию.

Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью около 4 200 га.

