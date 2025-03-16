Ефимов: Новое деловое пространство появится по программе КРТ в Басманном районе
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок на Нижней Красносельской улице, проект размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Современное деловое пространство появится в районе Басманный. В рамках реорганизации участка площадью 1,23 гектара построят офисный комплекс с помещениями различного назначения. Инвестиции в проект оцениваются в 27,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 786 миллионов рублей. В итоге город получит около 1,7 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Участок отличается высокой транспортной доступностью, поблизости расположены станции метро «Бауманская» и «Красносельская».
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, здесь построят общественно-деловые здания площадью 59,4 тысячи «квадратов». В них разместятся отделения банков, рестораны, кафе, магазины и другие коммерческие и офисные помещения. Также рабочие обустроят пешеходные переходы и проложат новые дороги.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реконструкции и строительстве дорог в рамках программы КРТ.
Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru