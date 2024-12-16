Ефимов: Новая поликлиника появится в Новой Москве в 2026 году

Новая детско-взрослая поликилиника, рассчитанная на 750 посещений в смену, появится в деревне Рассказовка (ТиНАО) в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящее время готова градостроительная документация и разработано техническое задание на проектирование объекта. Площадь четырехэтажного здания составит более 11 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 2025 года начнется строительство детско-взрослой поликлиники, а к концу 2026-го проект планируют полностью завершить», — отметил вице-мэр.

Помимо поликлиники, также будет возведен пост скорой медицинской помощи на два машино-места.

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, учреждение построят в полном соответствии с новым московским стандартом и оснастят передовым диагностическим оборудованием. В поликлинике будут работать высококвалифицированные врачи всех основных специальностей, добавил он.

Также строители выполнят благоустройство прилегающей территории, оборудуют поликлинику для маломобильных москвичей, установят системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также организуют посты охраны.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин обозначил планы развития здравоохранения Москвы.

