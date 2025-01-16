Ефимов: Новая Москва заняла первое место по количеству договоров долевого участия
Новая Москва лидирует по числу зарегистрированных в январе-ноябре 2024 года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении объектов недвижимости согласно рейтингу столичного управления Росреестра. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по заключению сделок на первичном рынке недвижимости. За одиннадцать месяцев 2024 года в столице оформлено более 121 тысячи договоров долевого участия, почти треть из них — в ТиНАО», – отметил вице-мэр.
По словам Ефимова, за тот же период в округах ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья и свыше 4 тысяч квадратных метров недвижимости.
Так, только в ноябре в Новой Москве оформили более 3 000 таких договоров. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, на втором месте находится запад Москвы, на третьем — юг столицы, на четвертом — северо-запад, замыкает пятерку юго-восток города.
В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в ТиНАО наряду с жилой застройкой развивается и инфраструктура, инвесторы активно вкладывают в нее деньги.
Долевое строительство контролирует Мосгосстройнадзор. Специалисты ведомства анализируют всю необходимую информацию, фото-и видеоматериалы и документы в Единой информационной системе жилищного строительства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru