Ефимов: Новая Москва заняла первое место по количеству договоров долевого участия

Новая Москва лидирует по числу зарегистрированных в январе-ноябре 2024 года договоров долевого участия (ДДУ) в отношении объектов недвижимости согласно рейтингу столичного управления Росреестра. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по заключению сделок на первичном рынке недвижимости. За одиннадцать месяцев 2024 года в столице оформлено более 121 тысячи договоров долевого участия, почти треть из них — в ТиНАО», – отметил вице-мэр.

По словам Ефимова, за тот же период в округах ввели более 1,9 миллиона квадратных метров жилья и свыше 4 тысяч квадратных метров недвижимости.

Так, только в ноябре в Новой Москве оформили более 3 000 таких договоров. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, на втором месте находится запад Москвы, на третьем — юг столицы, на четвертом — северо-запад, замыкает пятерку юго-восток города.

В свою очередь глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заявил, что в ТиНАО наряду с жилой застройкой развивается и инфраструктура, инвесторы активно вкладывают в нее деньги.

Долевое строительство контролирует Мосгосстройнадзор. Специалисты ведомства анализируют всю необходимую информацию, фото-и видеоматериалы и документы в Единой информационной системе жилищного строительства.

