Ефимов: Новая автодорога в ТиНАО готова на четверть

В Москве автодорога в районе Щербинка уже на четверть готова. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что с момента вхождения в Москву новых территорий было построено и реконструировано более 400 километров автомагистралей.

«И мы продолжаем активно развивать транспортный каркас новых округов. Один из проектов, который реализуем сегодня, – четырехполосная трасса от улицы Южной до Залинейного переулка в Щербинке, вблизи Варшавского шоссе с выездами на эту магистраль. Протяженность объекта составит около трех километров, сейчас он готов на 25%», - рассказал Ефимов.

По его словам, в настоящее время идет укладка полотна дороги и монтаж инженерных коммуникаций.

Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин уточнил, что в рамках этого строительства Южную улицу и Залинейный переулок расширят до четырех полос, а возле платформы Остафьево появится кольцо для разворота автобусов и маршрутных такси.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок основной магистрали ТиНАО Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

