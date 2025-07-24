Ефимов: Несколько улиц реконструируют в столичном районе Москва-Сити
В Москве проведут работы по реконструкции улицы Антонова-Овсеенко и прилегающих к ней участков дорожной сети для улучшения транспортной доступности нового района «Сити-2». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Центральном административном округе столицы планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего “Сити-2”, делового центра “Москва-Сити” и прилегающих территорий, а также повышения пропускной способности ТТК», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, по проекту планируется построить и реконструировать около трех километров дорог. Работы, которые планируется завершить в 2028 году, пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы.
На первом этапе реконструкции будут построены съезды на Третье транспортное кольцо, включая съезд на ТТК с улицы Антонова-Овсеенко, а также дополнительного участка дороги вдоль ТТК.
На втором этапе будет проведена реконструкция улицы Антонова-Овсеенко на участке от улицы Подвойского до 1-го Красногвардейского проезда, а также Проектируемого проезда №6672 и 1-го Красногвардейского проезда.
На третьем – реконструируют транспортную развязку на пересечении Шмитовского проезда и ТТК, а также модернизирую боковые проезды вдоль Шмитовского проезда и 2-го Красногвардейского проезда.
Глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков рассказал, что проектом реконструкции предусмотрено также строительство инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории, а также возведение пешеходного тоннеля в районе ТТК.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московский скоростной диаметр будет соединен с Курганской улицей.
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