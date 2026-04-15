Ефимов: Недвижимость и технопарк появятся в Хорошево-Мневниках по программе КРТ

В районе Хорошево-Мневники преобразят почти 7,4 гектара земли в рамках четырех реализуемых проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«В программу комплексного развития территорий с каждым годом вовлекается все больше площадок, реорганизация которых позволяет создавать новые комфортные городские пространства. В частности, в Хорошево-Мневниках сегодня реализуется четыре проекта КРТ на общей площади почти 7,4 гектара. В совокупности там построят около 162 тысяч квадратных метров современной недвижимости, в том числе более 142 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации, а также инфраструктуру для развития высокотехнологичных производств», - заявил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

После реализации проектов будет обновлен фонд жилой недвижимости и появятся 880 рабочих мест. Так, на улице Паршина возведут дома по программе реновации, как и на проспекте Маршала Жукова. В нежилой части одной из новостроек там обустроят участковый пункт полиции площадью 100 квадратных метров. В 3-м Силикатном проезде возведут современный технопарк с подземным паркингом, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

