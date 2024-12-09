Ефимов: назначен оператор для реорганизации двух участков по программе КРТ в ЮЗАО
В Москве назначен оператор для реорганизации двух участков общей площадью 1,02 гектара в Гагаринском районе по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, неэффективно используемые участки расположены на улице Вавилова.
«В столице принято решение о реорганизации двух участков в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизует оператор КРТ, который в течение пяти лет построит жилье для целей программы реновации и других нужд города», – рассказал заместитель мэра.
Ефимов отметил, что инвестиции в проект оцениваются более чем в 3 миллиарда рублей, кроме того, по итогам редевелопмента площадок, в этом районе Москвы появится свыше 70 рабочих мест.
Новые многоквартирные жилые дома по программе реновации займут большую часть территории реорганизуемых участков, рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
Также, по его словам, там появятся магазины, кафе и офисные центры.
«В рамках строительства по программе реновации на улице Вавилова планируется жилье общей площадью ориентировочно 18,7 тысячи квадратных метров», - уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, благодаря этому около 400 москвичей переедут в новые квартиры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице по программе комплексного развития территорий реорганизуют еще семь участков общей площадью 6,19 гектара.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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