Ефимов: Научно-производственный кластер построят в ЗелАО
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый земельный участок площадью 27,58 га в Зеленограде (район Крюково), проект размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Поблизости от реорганизуемого участка расположена станция «Зеленоград-Крюково» МЦД-3.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь построят 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 258 тысяч «квадратов» производственно-складских помещений. В частности, на участке построят гостиницу, отделения банков, кафе, магазины, фитнес-клубы и офисы. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию, отметил он.
Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жозеп Боррель прибыл в Киев на фоне победы Трампа
- Финансист: Российские банки отказались принимать старые доллары
- В России предрекли дальнейший рост ставок по вкладам
- Рогов: Требования Порошенко к Трампу и Зеленскому являются клоунадой
- МИД Эстонии: В Киеве в дом посла Кольк попал дрон
- СМИ: Депутат Судзуки проведет работу с Исибой для ответа на сигнал Путина
- В Пятигорске произошел взрыв в многоэтажке
- Боец ММА Малыхин проиграл титул One в бою с сенегальцем Кейном
- СМИ сообщили о гибели 21 человека при взрыве на вокзале в Пакистане
- Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru