Ефимов: Научно-производственный кластер построят в ЗелАО

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый земельный участок площадью 27,58 га в Зеленограде (район Крюково), проект размещен на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Поблизости от реорганизуемого участка расположена станция «Зеленоград-Крюково» МЦД-3.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, здесь построят 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости и 258 тысяч «квадратов» производственно-складских помещений. В частности, на участке построят гостиницу, отделения банков, кафе, магазины, фитнес-клубы и офисы. Кроме того, рабочие благоустроят прилегающую территорию, отметил он.

Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

