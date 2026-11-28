В районе Дорогомилово на западе Москвы появится многофункциональный научно-образовательный кластер. Он будет создан на базе административного здания, которое планируется реконструировать. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, архитектурная концепция модернизации этого строения уже согласована. Работы будут проводиться по адресу: улица Раевского, владение 4, строение 1A.

«В районе Дорогомилово на участке площадью 0,4 гектара планируется реконструировать административное здание с надстройкой и пристройкой. В рамках реализации проекта общая площадь объекта составит порядка 9,5 тысячи квадратных метров, из них надстроено будет около пяти тысяч квадратных метров. В результате четырехэтажное сооружение трансформируется в здание переменной этажности», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он добавил, что в ходе реконструкции полезная площадь здания будет увеличена. Кроме того, специалисты обновят инженерные сети и фасад.