Ефимов: Научно-образовательный кластер построят на западе Москвы
В районе Дорогомилово на западе Москвы появится многофункциональный научно-образовательный кластер. Он будет создан на базе административного здания, которое планируется реконструировать. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, архитектурная концепция модернизации этого строения уже согласована. Работы будут проводиться по адресу: улица Раевского, владение 4, строение 1A.
«В районе Дорогомилово на участке площадью 0,4 гектара планируется реконструировать административное здание с надстройкой и пристройкой. В рамках реализации проекта общая площадь объекта составит порядка 9,5 тысячи квадратных метров, из них надстроено будет около пяти тысяч квадратных метров. В результате четырехэтажное сооружение трансформируется в здание переменной этажности», — отметил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Он добавил, что в ходе реконструкции полезная площадь здания будет увеличена. Кроме того, специалисты обновят инженерные сети и фасад.
По словам Ефимова, после проведения запланированных работ объект будет отвечать функциональным и эстетическим требованиям. Проект предусматривает объединение традиционных форм и современных материалов. Дизайн помещений будет выполнен в светло-бежевых тонах и будет включать витражную систему со светлым остеклением, закругленные линии и арт-вставки. Для облицовки фасада применят полимербетон, перфорированные металлические и композитные панели и металлокассеты.
После модернизации здание будет использовать Московский институт психоанализа, поэтому на фасадах разместят портреты заложивших основы психологии ученых. Проект разработан в соответствии с нуждами современной научной, образовательной и просветительской работы, поэтому предусмотрены лекционные залы, аудитории для семинаров, учебно-научные лаборатории, конференц-залы и коворкинги. Также в здании будут находиться интерактивный музей и кафе. Кроме того, для создания открытого образовательного и культурного пространства практические мастерские будут доступны для всех жителей города.
Эксплуатировать здание будет Московский институт психоанализа. Фасады украсят портреты ученых, заложивших основы психологии, как науки. Здесь появится современная инфраструктура для научной, образовательной и просветительской работы: лекционные залы, аудитории для семинаров, учебно-научные лаборатории, конференц-залы и коворкинги. Точками притяжения для молодежи станут интерактивный музей и уютное кафе. Практические мастерские откроют для всех горожан. Так возникнет открытое образовательное и культурное пространство.
На прилегающей территории возведут малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят хвойные деревья и цветы. Кроме того, после реконструкции на территории установят абстрактную бронзовую скульптур «Диалог» работы Геннадия Гущина.
Архитектурную концепцию разработала компания ООО «Современный город+».
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