Ефимов: Национальный центр «Россия» строят с опережением графика
Здание Национального центра «Россия» в Москве возводят с опережением графика, хотя инженерные условия площадки являются довольно сложными. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Это, наверное, самый сложный объект, который сегодня реализуется в Москве с инженерной точки зрения. Мы двигаемся по строго намеченному плану, даже с небольшим опережением», — сообщил он.
По его словам, общее строительство завершится в 2028 году, а открытие запланировано на 2029 год. Сложность работ заключается в том, что они ведутся в условиях плотной городской застройкой, а непосредственно под площадкой расположены действующие линии и тоннели Московского метрополитена, поэтому часть задач решается только в ночное время, когда прекращается движение поездов, добавил Ефимов. Он поделился этим в ходе интервью телеканалу «Москва 24».
Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов добавил, что специалисты используют креативные инженерные подходы, чтобы совместить безопасность строительства с бесперебойной работой столичной инфраструктуры. По окончанию работ Национальный центр «Россия» станет одной из крупнейших общественных площадок Москвы.
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