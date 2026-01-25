Ефимов: Надземный пешеходный переход появится у станции МЦК «Бульвар Рокоссовского»
Новую пешеходную галерею построят возле станции «Бульвар Рокоссовского» МЦК, внесены соответствующие изменения в проект планировки территории (ППТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Для удобного перехода к действующему вестибюлю станции "Бульвар Рокоссовского" МЦК город планирует построить надземную пешеходную галерею длиной около 95 метров. Для этого внесены соответствующие изменения в проект планировки территории для участка площадью 4,25 га. В результате улучшится транспортное обслуживание жителей районов Метрогородок и Богородское, пешеходные маршруты которых сейчас проходят по тротуарам вдоль Открытого шоссе, в том числе по путепроводу на пересечении с Московским скоростным диаметром и МЦК. Все работы пройдут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», — отметил вице-мэр.
Подобные решения делают Москву современным и безопасным городом, повышают уровень комфорта жизни москвичей, снижают нагрузку на дороги и стимулируют использование общественного транспорта.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, новый пешеходный переход призван улучшить доступ к МЦК, а также упростить пересадку на трамвай и другие виды транспорта. Также рабочие выполняют благоустройство прилегающей территории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о планирующей постройке порядка 25 километров дорог для обслуживания «Большого Сити».
