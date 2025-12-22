Ефимов: Началось возведение подпорной стены съезда с путепровода на севере Москвы

Строительство автомобильного путепровода продолжается на участке от улицы 8 Марта до улицы Приорова. Проект предусматривает модернизацию и строительство порядка трех километров улично-дорожной сети. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Началось сооружение фундамента одной из подпорных стен и девятой опоры автомобильного путепровода на участке от улицы 8 Марта до Приорова. Она станет опорой съезда с будущего путепровода. Для проверки несущей способности грунта были проведены штамповые испытания, результаты которых показали, что конструктив будущего путепровода соответствует всем требованиям надежности. В настоящее время специалисты приступили к устройству свайного основания. Длина свай составляет от 28 до 31 метра, а их количество по подпорной стене и девятой опоре – 135 штук», – добавил вице-мэр.



По проекту будут построены участок 2-го Амбулаторного проезда на примыкании к улице 8 Марта, участок улицы 8 Марта от улицы Академика Ильюшина до улицы Космонавта Волкова и участок Большого Коптевского проезда на примыкании ко 2-му Амбулаторному проезду. Также на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и Большого Коптевского проезда появится одноуровневая круговая развязка. Кроме того, будет реконструирован участок улицы Приорова на примыкании к улице Космонавта Волкова.



По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, здесь появятся дополнительные светофоры, современные остановочные павильоны, наземные пешеходные переходы и заездные карманы. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию. Ожидается, что работы будут завершены в 2028 году.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о работах по строительству и реконструкции дороги вдоль путей МЦД-4 в районе Очаково-Матвеевское.

