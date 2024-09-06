Ефимов: Началось строительство образовательного комплекса на юго-востоке Москвы

На юге-востоке Москвы в районе Южнопортовый застройщик приступил к строительству современного образовательного комплекса. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас ведутся работы нулевого цикла.

«Общая площадь строящегося здания превысит 12,5 тысячи квадратных метров. Функционально оно будет разделено на два блока: трехэтажный для начальной школы на 400 мест и двухэтажная секция на 150 мест для дошкольников», – рассказал Владимир Ефимов.

Он также отметил, что после завершения всех работ здание передадут городу.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что ввод объекта в эксплуатацию планируется на четвертый квартал 2025 года.

Мосгосстройнадзор в мае 2024 года выдал разрешение на строительство образовательного комплекса, после чего инспекторы составили индивидуальную программу контрольно-надзорных мероприятий, которые будут проходить на всех этапах его возведения.

«Наши сотрудники уже провели первую выездную проверку, в ходе которой оценили организацию работ и содержание стройплощадки», - отметил глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

По его словам, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории площадью более 0,8 гектара с прогулочными площадками и местом для спортивных мероприятий.

В составе образовательного центра предусмотрена зона для развивающих занятий, зал для активных игр и физкультуры, музыкальный зал для проведения праздников.

В секции начальной школы предусмотрены: робо-класс, лабораторно-исследовательский комплекс и многофункциональный информационный библиотечный центр.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти 30 тысяч жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации. Вместе с жильем возводят детские сады, образовательные комплексы, поликлинику, подстанцию скорой помощи и культурно-спортивный центр.

