Ефимов: Началось строительство крупного спортивного объекта в районе Южное Тушино

На северо‑западе Москвы началось строительство Футбольной академии «Динамо» имени Л. И. Яшина, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект имеет высокую социальную значимость, так как нацелен на физическое воспитание и подготовку школьников с участием тренерского состава одного из сильнейших футбольных клубов России и звезд российского футбола», — отметил Ефимов.

По его словам, комплекс площадью около 50 тысяч квадратных метров включит административный блок, манеж, стадион с игровым полем и раздевалки тренировочных полей. На участке 125 тысяч квадратных метров также разместят два открытых игровых и одно тренировочное поле.

Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, общая протяженность прогулочных маршрутов на территории превысит два километра.

Завершить строительство планируют в 2029 году.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, городской собственности и землепользованию Евгения Селиверстова, строящийся комплекс академии – это один из самых ярких примеров современной архитектуры в Москве.

«Учитывая расположение на берегу Химкинского водохранилища, облик комплекса имитирует набегающую на берег волну или изгиб паруса. Появление этого объекта – это также яркий пример взаимодействия города и правообладателей в рамках комплексного развития территорий – активно развивающегося механизма трансформации депрессивных городских пространств», — указал Селиверстов.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик, в свою очередь, добавила, что крупные спортивные объекты перестают быть только местом для соревнований.

«Москва здесь продолжает линию, уже опробованную на других проектах: развитие «ВТБ Арены» с окружающей городской функцией, реконструкция Лужников с обширными общественными пространствами, появление многофункциональных спорт кластеров в Нагатинской пойме и парке «Остров мечты», нового парка у «Спартака» и Тушинского аэродрома», — отметила Зубарик.

Она подчеркнула, что этот проект будет вписываться в повседневность жителей района, а также это повысит пешеходную проницаемость района и снизит барьерность спортивных зон.

