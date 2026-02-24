Ефимов: Началось строительство крупного спортивного объекта в районе Южное Тушино
На северо‑западе Москвы началось строительство Футбольной академии «Динамо» имени Л. И. Яшина, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проект имеет высокую социальную значимость, так как нацелен на физическое воспитание и подготовку школьников с участием тренерского состава одного из сильнейших футбольных клубов России и звезд российского футбола», — отметил Ефимов.
По его словам, комплекс площадью около 50 тысяч квадратных метров включит административный блок, манеж, стадион с игровым полем и раздевалки тренировочных полей. На участке 125 тысяч квадратных метров также разместят два открытых игровых и одно тренировочное поле.
Как отметили в Департаменте градостроительной политики столицы, общая протяженность прогулочных маршрутов на территории превысит два километра.
Завершить строительство планируют в 2029 году.
По словам председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, городской собственности и землепользованию Евгения Селиверстова, строящийся комплекс академии – это один из самых ярких примеров современной архитектуры в Москве.
«Учитывая расположение на берегу Химкинского водохранилища, облик комплекса имитирует набегающую на берег волну или изгиб паруса. Появление этого объекта – это также яркий пример взаимодействия города и правообладателей в рамках комплексного развития территорий – активно развивающегося механизма трансформации депрессивных городских пространств», — указал Селиверстов.
Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик, в свою очередь, добавила, что крупные спортивные объекты перестают быть только местом для соревнований.
«Москва здесь продолжает линию, уже опробованную на других проектах: развитие «ВТБ Арены» с окружающей городской функцией, реконструкция Лужников с обширными общественными пространствами, появление многофункциональных спорт кластеров в Нагатинской пойме и парке «Остров мечты», нового парка у «Спартака» и Тушинского аэродрома», — отметила Зубарик.
Она подчеркнула, что этот проект будет вписываться в повседневность жителей района, а также это повысит пешеходную проницаемость района и снизит барьерность спортивных зон.
Горячие новости
- Британия расширила антироссийский санкционный список на 297 позиций
- Азаров: Украина не запустит «Дружбу» даже без электричества из Словакии
- СМИ: США хотят заключить сделку по Украине до 4 июля
- «НАШЕ Радио» концертами и хороводами отметило Масленицу в Москве
- Роспотребнадзор допустил новую волну заболеваемости свиным гриппом
- Над поселком Цандрыпш в Абхазии сбили дрон, обломки упали на берег
- Россиянин Филиппов повредил свою серебряную медаль Олимпиады
- Россиян призвали не ждать снижения цен на поездки в такси
- Глеб Калюжный записал каверы композиций для военной драмы «Малыш»
- СВР: Британия и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой