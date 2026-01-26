Ефимов: Началось строительство крупного бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники
В районе Хорошево-Мневники Северо-Западного административного округа Москвы, на набережной Москвы-реки началась постройка административно-делового комплекса, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На территории Мневниковской поймы формируется современный городской район: появляются социальные и деловые объекты, дороги, мосты, благоустраиваются набережные. Так, в рамках развития делового кластера началось строительство крупного бизнес-центра общей площадью около 96 тысяч квадратных метров. Его возведут в два этапа. В рамках первой очереди построят 18-этажную башню с плавными U-образными элементами на фасадах. В настоящее время на участке площадью 0,6 гектара идут монолитные работы подземной части», - рассказал он.
По словам Ефимова, в рамках второго этапа специалисты возведут корпус высотой 12 этажей с вытянутым горизонтальным силуэтом. Строительство планируют закончить в 2029 году.
Первая очередь делового комплекса отличается монументальными арками, смягчающими облик здания с металлическими ламелями. Главным элементом композиции станет сквозная арка, которая создает единую открытую территорию с новыми пешеходными маршрутами. Важно и то, что она обеспечивает доступ резидентам бизнес-центра к благоустроенной набережной Москвы-реки.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, площадь офисных помещений суммарно составит 56 тысяч квадратных метров. Для комфорта резидентов там разместят бизнес-гостинные, кафе, рестораны и торговые места. Также по проекту предусмотрен двухуровневый подземный и гостевой паркинг. Рабочие места будут оснащены панорамным остеклением и высокими потолками в 3,65 метра.
Как отметили в Мосгосстройнадзоре, ведомством выдано два разрешения на строительство корпусов бизнес-центра, также уже готовы программы контрольно-надзорных мероприятий.
Бизнес-центр расположится на первой линии Москвы-реки, специалисты также обустроят выход к набережным, в результате чего появится единая пешеходная зона.
