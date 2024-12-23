Ефимов: Началось переселение по программе реновации в ЖК в Тимирязевском районе

В новый дом на Дмитровском шоссе начали переселение жители двух ветхих зданий в Линейном проезде, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, переданным под заселение по программе реновации. В нее переедут около 180 жителей двух старых домов в Линейном проезде. Всего в Тимирязевском районе в программу реновации включили 45 домов, новые квартиры получат 8,2 тысячи человек», — отметил вице-мэр.



Строители благоустроили прилегающую территорию рядом с новым домом, оборудовали зону отдыха, спортивные и детскую площадки. Восемь квартир из 153 предусмотрены для маломобильных граждан, отделка во всех квартирах отвечает столичным стандартам реновации. Поблизости находятся городские вокзалы Петровско-Разумовская и Окружная. На нежилом первом этаже новостройки появятся пункты выдачи заказов, аптеки, магазины и иные объекты социально-бытовой инфраструктуры, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, жители сносимых домов получили письма 16 декабря. Для них в новом доме открылся центр по переселению. Также они могут воспользоваться сервисом «Переезд по программе реновации».



Через сервис можно записаться на осмотр квартиры и выбрать время для подписания проекта договора. При необходимости можно записаться на прием к нотариусу, направить правоустанавливающие и личные документы в столичный Департамент городского имущества. Кроме того, жители могут вызвать грузчиков и подать заявления на устранение строительных дефектов.



Также, отметил Департамент информационных технологий, в сервисе «Переезд по программе реновации» доступна общая инструкция, дающая представление об организации переезда и позволяющая получить сведения о необходимых для оформления договора документах. Через сервис можно воспользоваться ссылками и на другие полезные услуги.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заверил, что все новые ЖК, возводимые в рамках программы реновации, обеспечат необходимой инфраструктурой – это школы, детсады, социально-культурные учреждения.

