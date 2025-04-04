Ефимов: Начались работы по созданию вестибюлей станции метро «Звенигородская»

Основные конструкции вестибюлей начали сооружать на будущей станции «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии московского метро. Она расположена в районе Хорошево-Мнёвники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда. О старте данного этап работ сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На будущей станции “Звенигородская” строители приступили к монолитным работам – они ведут устройство плиты основания, стен и перекрытий платформенного участка, также приступили к сооружению монолита обоих вестибюлей станции. Основные конструкции станционного комплекса превысят 41 тысячу кубических метров бетона. В этот объем входит пассажирская зона, а также большой блок служебных и технических помещений. Общая готовность станции составляет около 35 процентов», – рассказал Ефимов.

Рублево-Архангельская линия на северо-западе столицы свяжет деловой центр «Москва-Сити» и микрорайон Рублево-Архангельское. Сейчас в зоне пешеходных выходов и подземного перехода «Звенигородской» проводятся работы по переустройству инженерных сетей. Ранее строители менее чем за полгода обустроили котлован для станции объемом более 180 тысяч кубометров. Как сообщил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, в пиковый месяц объем разработки грунта достигал 46 тысяч кубометров.

Уже завершена проходка перегонных тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Перегон от «Звенигородской» до «Народного Ополчения» был готов ещё в 2022 году, а в 2024 году проложили два тоннеля от «Народного Ополчения» до «Бульвара Генерала Карбышева». В работах были задействованы тоннелепроходческие механизированные комплексы шестиметрового диаметра «Виктория» и «Натали». В январе завершилась проходка правого перегонного тоннеля в сторону станции «Шелепиха», скоро начнётся проходка левого тоннеля.

Станция «Звенигородская» будет выполнена в монохромных цветах: основная часть платформы будет светлой, а путевые стены – темными. Ранее о визуальной концепции станции рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

