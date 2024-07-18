Ефимов: Началась разработка проекта новой автодороги в ТиНАО
В Москве началось проектирование участка, который продлит автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево до трассы М-2 «Крым», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево замкнула сплошное поперечное направление между Калужским и Варшавским шоссе, соединив Троицк и Щербинку. Она стала самым масштабным проектом, реализованным в ТиНАО, после введенных в эксплуатацию участков трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», - рассказал он.
Теперь дорогу продлят на восток столицы с выходом на федеральную магистраль М-2 “Крым”, Симферопольское шоссе. Уточняется, что протяженность объекта составит 3,5 километра. Дорога станет полноценным дублером ЦКАД и МКАД на участке от Минского шоссе, а жители восточной части Щербинки получат дополнительные выезды на трассу. Объект будет введен в эксплуатацию уже в 2027 году.
Со своей стороны, глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин рассказал, что автодорога Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево стала продолжением трассы Калужское шоссе – Яковлево. В рамках проекта строители возвели путепровод через железнодорожные пути, эстакады вдоль Варшавского шоссе, а также мост.
Всего с 2012 года на территории ТиНАО построили 390 километров автомобильных дорог.
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